Spieler hat hoch gepokert und seinen Ruf ruiniert

Dzejlan Halilovic wechselt zum SAK. Das war die Meldung, die in den vergangenen Tagen die Runde machte. Doch dann war der Deal am Dienstag plötzlich vom Tisch. Walter Larionows vom SAK erklärt die Situation folgendermaßen: „Wir haben beschlossen, das Verhältnis von unserer Seite aus zu beenden. Mit so einem Spieler wollen wir nicht arbeiten.“ Hintergrund der Geschichte: Halilovic – derzeit bei Salzburger Liga-Tabellenführer Thalgau tätig – hatte auch ein zweites Angebot. „Als sich Anif gemeldet hat, habe ich ihnen abgesagt, weil ich beim SAK zugesagt habe. Aber dann war ich mir unsicher“, sagt der Torjäger. Kurz darauf ist er doch auf Anif zugegangen. „Er hat bei uns gefragt, ob wir nicht wieder Interesse hätten“, wunderte sich Obmann Norbert Schnöll.