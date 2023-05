Doskozils Stimme? „Wird ihm nicht schaden“

Kern: „Schauen Sie sich die Dilettanten der FPÖ an“

Der Rücktritt von Pamela Rendi-Wagner sei jedenfalls ein richtiger gewesen. „Das waren vier verlorene Jahre“, resümiert Niko Kern. Der Mitbegründer der „Sektion ohne Namen“. Die Wahl zu ihrem Nachfolger sei in seinen Augen zu einem „Zirkus“ verkommen. Er glaubt, dass eine gut aufgestellte SPÖ mit einem Doskozil an der Spitze der FPÖ Stimmen kosten wird. Denn: „Schauen Sie sich die Dilettanten in der FPÖ-Spitze an. Denen kann man ja nicht ernsthaft die Führung dieses Landes anvertrauen“, findet der wortgewandte Sohn von Ex-Kanzler Christian Kern.