Rendi-Wagner tritt als SPÖ-Vorsitzende zurück

Pamela Rendi-Wagner zieht sich von der SPÖ-Spitze zurück. Nachdem sie bei der Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz nur Rang drei belegt hatte, hat sie am Dienstagvormittag in einer kurzen Erklärung angekündigt, am Parteitag am 3. Juni nicht mehr als Vorsitzende zu kandidieren.