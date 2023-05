SPÖ neu: Wer kommt? Wer geht? Wer muss zittern?

Die SPÖ muss noch bis Samstag kommender Woche auf Gewissheit warten, wer sie in die Zukunft führt. In langen Gremiensitzungen hatten sich die Sozialdemokraten schließlich am Dienstag entschieden, beim ursprünglichen Plan zu bleiben und über den Vorsitz bei einem außerordentlichen Parteitag in Linz zu entscheiden. Leichtfried zeigte sich zumindest zuversichtlich, dass der Parteitag am 3. Juni eine „gute Entscheidung“ treffen werde.