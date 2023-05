Vor SPÖ-Kampfabstimmung gibt’s Versöhnungsappell

Versuchen harte Fronten aufzuweichen

Den „Krone“-Einwand, am Parteitag gebe es in erster Linie aber mal eine Kampfabstimmung zwischen Entweder und Oder, kommentiert SPÖ-Landesgeschäftsführer Florian Koppler so: „Wir versuchen schon alles, damit sich diese harten Fronten aufweichen und dass man eine Lösung schafft, in der sich alle wiederfinden und keiner das Gesicht verliert.“ Gastgeber Oberösterreich sei also mit besonderem Engagement dahingehend dabei, „dass wir uns für eine gemeinsame Lösung für alle einsetzen, da sind wir auf jeden Fall besonders aktiv“, so Koppler.