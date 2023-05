Kampf um SPÖ-Spitze: Babler outet sich als Marxist

Babler und Doskozil hatte Vier-Augen-Gespräch

In einer Pause bei den Gremiensitzungen am Dienstag in Wien gab es auch ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Babler und Doskozil, wie der burgenländische Parteivorsitzende am Mittwoch erklärte. Man habe darüber gesprochen, „wie wir die Situation beurteilen“. Eine gemeinsame Lösung habe es offensichtlich nicht gegeben, verwies er auf die dann beschlossene Kampfabstimmung am Parteitag.