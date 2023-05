Endlich „Sommerspritzer“ in der Linzer Innenstadt

Linz verfügt als eine der wenigen Städte in Österreich über eine Stadtklimaanalyse und weiß genau, wo die Hitzepole der Stadt liegen. Dieses Wissen wollen die NEOS nun praktisch nutzen, und an Hitzepolen Erleichterungen schaffen. Georg Redlhammer, Fraktionsvorsitzender der NEOS Linz, will mehr Wasser an die betroffenen Orte bringen: „Beim Übereinanderlegen der Position der Trinkwasserbrunnen und der Stadtklimaanalyse zeigt sich, dass an besonders heißen Orten der Stadt keine oder nur vereinzelt Brunnen aufgestellt sind. Düsen mit Sprühnebel gibt es in der Stadt gar nicht, auch nicht mobile Lösungen in den Sommermonaten. Das wollen wir ändern.“