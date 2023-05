Biden will „Welt von Atomwaffen befreien“

Gedenken an hunderttausende Tote

Ähnlich äußerte sich auch Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz im Gästebuch: „Dieser Ort erinnert an unfassbares Leid. Heute erneuern wir hier gemeinsam mit unseren Partnern das Versprechen, Frieden und Freiheit mit aller Entschlossenheit zu schützen. Ein nuklearer Krieg darf nie wieder geführt werden.“ Anschließend ehrten die Politikerinnen und Politiker die Toten mit Kranzniederlegungen am Mahnmal in der Stadt, die am 6. August 1945 von einer US-Atombombe zerstört worden war. Drei Tage später wurde eine weitere Bombe auf Nagasaki abgeworfen. Hunderttausende Menschen kamen ums Leben.