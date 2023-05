Politprofi über Kurz: „Zeit für echten Abschied“

Zehn Tage nach Bekanntwerden des Ibiza-Videoclips war Sebastian Kurz zum ersten Mal Altkanzler. Bei seiner Abwahl als Kanzler winkte er zuversichtlich den ÖVP-Abgeordneten zu. Damals, am legendären 27. Mai 2019, wusste Kurz, er wird wiederkommen. Wenige Stunden lief die türkise Wahlkampfmaschine an. Hunderte Kurz-Fans pilgerten in die politische Akademie der ÖVP, um ihren aus dem Amt „gemobbten“ Politik-Star zu feiern.