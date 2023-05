Eine Operndiva,die ihre Zuhörer verzaubert

Begonnen hat die Gesangskarriere der Wahl-Neusiedlerin im Jahr 2015 beim Stadtchor Neusiedl am See. Seit dem Winter 2016 nimmt sie auch Privatunterricht bei verschiedenen Gesangslehrern und Coaches in Wien und hat sich so rasant weiterentwickelt. Corona hat sie dann noch einen Schritt weitergehen lassen. „Ich wollte immer italienisch singen“, erzählt Amtmann, die russische Sprache und Literatur studiert hat. „Während der Pandemie habe ich online eine Sendung „Das Problem der italienischen Vokaldiktion bei russischsprachigen Sängern“ gehört. Das hat mein Leben verändert, weil ich dadurch Alessandro Amoretti kennengelernt habe“, so die Operndiva.