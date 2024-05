So einen Kultur-Sommer spielt’s nur im Burgenland

Burgenland-Tourismus-Klappe, die Dritte! Nach Wein 2022 und Genuss 2023 steht diesmal die Kulturvielfalt im Fokus des kreativen Marketings, wie in den beiden Jahren zuvor brillant in Szene gesetzt von Burgschauspieler und Filmgröße Nicholas Ofczarek. Magische Spielstätten wurden gekonnt ins Licht gerückt, von der Seebühne Mörbisch bis zum Schloss Tabor, von der Oper im Steinbruch St. Margarethen bis zur Bühne in Kobersdorf, von der Burg Güssing über das Schloss Esterházy bis in den Liszt-Saal in Raiding.