Selbst saftige Förderung lockt keine Ärzte mehr an

„Ist Systemversagen“

Für den Bürgermeister und die Stadt ist das eine herbe Enttäuschung. „Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass hier ein Systemversagen vorliegt, wenn wir zum wiederholten Male eine Abfuhr bei der Suche nach einem Allgemeinmediziner erhalten, weil sich eine Ordination ohne Hausapotheke nicht rechne. Wie kann es sein, dass bei der ärztlichen Grundversorgung – und darum geht es hier – Businesspläne eine so bedeutende Rolle spielen? Wie sollen wir als Stadtgemeinde das beeinflussen, wenn es mit den angebotenen Förderungen bisher nicht möglich war“, fragt der Bürgermeister in Richtung Bund. An den Patienten könne es jedenfalls nicht liegen. Es gebe in der Region genug Patienten, dass ein Arzt ein gutes Einkommen erzielen könne. Auch, dass keine Hausapotheke möglich sei, sei von Anfang an festgestanden.