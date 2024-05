Trio auf Überholspur! Duo träumt noch vom Aufstieg

„Wir sind ein richtig eingeschworener Haufen, von der Gemeinschaft her habe ich so etwas noch nie erlebt. Auch Spieler, die nicht immer die erste Wahl waren, funktionierten auf Anhieb. Die Truppe ist hungrig und geil auf Erfolge. Das ist sehr beeindruckend“, strahlt Benedikt Pichler. Der mit 2.-Liga-Leader Holstein Kiel seit Wochen auf der Erfolgswelle surft, in den letzten acht Partien sieben Siege feierte und am Samstag gegen Düsseldorf Historisches erreichen könnte. Mit einem Remis würde erstmals der direkte Aufstieg in die Bundesliga gelingen. „Die Euphorie und der Druck sind schon stark spürbar. Aber der letzte Schritt ist bekanntlich auch der schwerste. Den Fans und der Stadt würde das extrem viel bedeuten. Bisher kannten die Leute in Kiel ja nur Handball auf Top-Niveau“, weiß der 26-jährige Stürmer, der mit sieben Toren teamintern zweitbester Schütze ist, und vor dem Düsseldorf-Duell bereits organisatorisch richtig gefordert wurde. „Das Stadion ist seit Wochen restlos ausverkauft. Es ist brutal wie viele Ticket-Anfragen bei mir reingeflogen sind“, staunt der Ex-Austrianer. Der seit knapp drei Jahren für Kiel angreift und in der Freizeit besonders beim Fischen an der Ostsee perfekt abschalten kann. „Das ist für den Kopf Gold wert und gibt mir immer enorm viel Kraft.“