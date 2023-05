Ungarn entlässt ausländische Schlepper aus Haft

TV-Bericht zeigte freigelassene Schlepper

Ein Bericht mit versteckter Kamera, der am Donnerstagabend vom privaten TV-Sender RTL-Klub ausgestrahlt wurde, zeigte, wie fünf Personen am Bahnhof von Szombathely in Westungarn aus einem Kleinbus der örtlichen Justizvollzugsanstalt ausstiegen. Auf Anfrage des Senders dementierte das ungarische Innenministerium nicht, dass es sich bei den gezeigten Personen um freigelassene Schlepper handelte.