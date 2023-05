1989: Ungarn verkündet Abbau des Eisernen Vorhangs

Im Februar 1989 wurde in Ungarn erstmals ernsthaft der Abbau der veralteten Grenzsperren in Betracht gezogen. Die Idee war gewagt, denn nur wenige Wochen zuvor hatte der mächtige kommunistische Staats- und Regierungschef der DDR, Erich Honecker, verkündet, dass die Berliner Mauer noch in 100 Jahren stehen würde. Dennoch begannen die Ungarn, Teile der gut 350 Kilometer langen Grenzsperre zu Österreich probehalber zu beseitigen. Da eine Reaktion aus Moskau ausblieb, wurde schließlich von ungarischer Seite am 2. Mai 1989 im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz der Abbau des Eisernen Vorhangs zwischen den beiden Ländern verkündet.