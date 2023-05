Nach Betrügerin wird nun international gefahndet

Über einen Messengerdienst wurde der 73-Jährige am vergangenen Montag von seinem vermeintlichen Sohn kontaktiert, weil dieser sein Handy verloren hätte. „Zudem gab er an, dringend Geld für die Begleichung von Rechnungen zu benötigen", so ein Polizist. Der Vater überwies daraufhin im Zuge von zwei Tranchen mehrere Tausend Euro auf ein österreichisches Konto. Danach schöpfte der Spittaler aber Verdacht und meldete den Vorfall seiner Hausbank. „Die Überweisungen konnten zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr gestoppt werden“, erklärt ein Beamter.