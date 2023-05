Gleichgewicht des Schreckens

Da ging es nicht allein um die Ministerämter. Da wurden auf mehrseitigen als „Sideletter“ bezeichneten Zusatzpapieren so gut wie fast alle einflussreichen oder hoch dotierten Funktionen der Republik unter den Parteien ausgemacht. Wünsche für Höchstrichterstellen wurden deponiert, die Besetzung in staatsnahen Unternehmen von der Österreichischen Nationalbank bis zu ORF-Aufsichtsratsposten sind in den Hinterzimmern verhandelt worden.