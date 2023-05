Die Insel der tausend Tempel

Gekommen, um länger zu bleiben

Was wäre Bali ohne seine VW-Kübelwagen? Wohl wie ein balinesisches Dorf ohne Tempel. Die Fahrt durch Balis spektakulärste Reisterrassen rund um Jatiluwih, ein UNESCO-Weltkulturerbe, bleibt mit dem Gefährt garantiert in Erinnerung. Durch Dorfstraßen geht es hinauf in die Berge zum Vulkan Batukaru. Am Ende der Straße und inmitten eines Regenwaldes errichteten die Balinesen einen weiteren sehr wichtigen und spirituellen Tempel, den Pura Luhur Batukaru. Danach taucht man in die Bergwelt ein. Ein zur Abwechslung mal kühleres Klima samt saftiggrüner Vegetation bietet dort der Bratan-See – samt malerischem Ulun-Danu-Tempel.