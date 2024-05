Austria-Trainer Michael Wimmer steht vor dem Aus

Wenig Kandidaten

Wer es macht? Kandidaten gibt es nicht viele, einen neuen Trainer wird man jetzt nicht verpflichten, also muss man in den eigenen Reihen suchen, ein Name ist „aufgelegt“: Christian Wegleitner, im Herbst bei Stripfing, seit Winter „Co“ von Wimmer. Dessen zweiter „Co“, Ahmed Koc, ist mit Sicherheit kein Thema!