Hartberg gegen Red Bull Salzburg LIVE ab 17 Uhr

Starke Bilanz gegen Hartberg

Über den Meisterschaftskampf an sich verloren die Salzburger in ihrer Aussendung am Freitag kein Wort. „Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern richten unseren Blick ausschließlich auf unsere Leistung und wie wir am Sonntag unser bestmögliches Spiel auf den Platz bringen können“, betonte Cinel. „Ganz klares Ziel ist, es gegen eine sehr spielstarke Hartberger Mannschaft besser zu machen als zuletzt. Es muss uns gelingen, die Basis für das Spiel, was uns ausmacht, auf den Platz zu bringen und alles für die drei Punkte zu investieren.“