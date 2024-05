Austria Klagenfurt gegen Rapid Wien LIVE ab 17 Uhr

Rapid hat es in der eigenen Hand

Selbst wenn diese Konstellation nicht eintreten sollte, hätte es Rapid im abschließenden Match daheim gegen Hartberg immer noch in eigener Hand. „Wir sind Vierter und haben die Chance, aus eigener Kraft Platz vier zu fixieren. Wenn wir das schaffen sollten, haben wir im Rahmen dessen, was möglich war, schon was etwas Gutes erreicht“, erklärte Trainer Robert Klauß.