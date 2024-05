London könnte extreme Protestgruppen verbieten

Just Stop Oil reagierte empört. Vielmehr handle es sich bei der Regierung um die „gefährlichen Radikalen, die uns alle durch ihre Klimapolitik gefährden“, betonte die Gruppe. Die Regierung will die Öl- und Gasförderung in der Nordsee ausweiten. Hingegen begrüßten konservative Kräfte das Vorhaben. „Extreme Protestgruppen sind schon zu lange mit Rassismus, Kriminalität und Anarchie davongekommen“, schrieb die Zeitung „Sun on Sunday“.