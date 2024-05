Bochum gegen Bayer Leverkusen LIVE ab 19.30 Uhr

Doch die Saison als erster deutscher Club ungeschlagen zu beenden, ist für die Leverkusener ein enormer Antrieb. Das zeigte sich am Donnerstag gegen AS Roma, als sie mit aller Macht auf das 2:2 spielten und es in der siebenten Minute der Nachspielzeit erzielten, obwohl ein 1:2 zum Finaleinzug gereicht hätte. „Normalerweise gibt es auf so einem langen Weg irgendwann eine Niederlage“, sagte Alonso: „Aber die Mannschaft zeigt immer wieder, dass sie zu allem bereit ist. Es sind noch vier Spiele in dieser Saison und wir wollen nicht stoppen.“