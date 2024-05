LIVE ab 17 Uhr: LASK muss gegen Sturm Graz ran

Gelingt Sturm im 31. Liga-Saisonspiel der 19. Sieg, wäre die vierte Meisterschaft nach 1998, 1999 und 2011 fix. Wenn Salzburg in Hartberg remisiert bzw. verliert, könnte sich Sturm auch ein Remis bzw. eine Niederlage für den Titel leisten. Falls Salzburg den Rückstand auf mindestens drei Punkte verkürzen kann, wird die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden, da Salzburg aufgrund der direkten Duelle bei Punktegleichheit vor Sturm gereiht wird. Ein Herzschlag-Finale gegen Klagenfurt würde sich die Sturm-Elf gewiss gerne ersparen. Große Zweifel ließen die Cup-Sieger zuletzt nicht aufkommen. Nur einmal (1:0 in Graz gegen Salzburg) verlor Sturm in der Liga in diesem Kalenderjahr.