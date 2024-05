Bayern München gegen Wolfsburg LIVE ab 17.30 Uhr

Stammspieler sind verletzt

Sicher ist, dass die Münchner im heimischen Stadion ohne zahlreiche Stammspieler antreten werden. Die vier Offensiven können morgen alle nicht spielen. Kane hatte Rückenprobleme, das war im ganzen Spiel in Madrid so. Serge ist sowieso raus. Bei Leroy – ich glaube nicht, dass wir Leroy in den letzten zwei Spielen auf dem Feld sehen. Jamal hat uns signalisiert, dass es eine Behinderung für ihn ist. Deswegen ist Jamal morgen auf keinen Fall dabei“, erklärte Tuchel am Samstag.