Ausflug am Muttertag endete für Biker tödlich

Unfall-Drama am Sonntag im Mühlviertel. Drei Motorradfahrer aus Niederösterreich nützten das schöne Wetter, um eine Tour ins Mühlviertel zu machen. In einer kleinen Ortschaft krachte aber einer der Biker – ein 53-Jähriger – frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.