Mit 2000 Fischen beladener Lkw drohte abzustürzen

Einen gehörigen Schrecken erlitt am Dienstagnachmittag ein Lkw-Lenker (30) in Stams in Tirol. Der mit rund 2000 Fischen beladene Brummi des Einheimischen geriet auf einem durchnässten Waldboden ins Rutschen und drohte abzustürzen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.