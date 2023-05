Kitsch-Paradies mit Herz: „Bei euch ist es schee“

Amerikaner und Deutsche als Gäste

Wer von der Neugierde getrieben einen Blick in die Sissi-Welt wirft, wird nicht enttäuscht: „Uns passiert’s oft, dass amerikanische Touristen in der Tür stehen bleiben und sagen: ,Oh, it’s so cosy!‘“, berichtet Sabine Jungreithmayr augenzwinkernd: „Und es sind nicht nur Frauen, die sich bei uns wohlfühlen. Es gibt durchaus auch Männer, die sagen ,Na, bei euch ist es schee‘.“ Wir haben auch viele Gäste aus Deutschland, die total auf unsere Einrichtung abfahren."