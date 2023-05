Gelber Sack: Viel mehr Abfall durch Reform

25 statt 50 Prozent

Einiges an Potenzial sieht auch Anton Kasser, Präsident der NÖ Umweltverbände. „Schon vor der Umstellung wurden 63 Prozent aller Wertstoffe im Kreislauf gehalten. Die EU hat für 2030 ein Ziel von 60 Prozent ausgegeben. Das übertreffen wir jetzt schon“, so Kasser. Aber: Aufholbedarf habe man bei der Recyclingquote von Verpackungskunststoffe - da liegt Niederösterreich aktuell zwischen 25 und 26 Prozent. „Die EU sieht eine Steigerung auf 50 Prozent bis zum Jahr 2025 vor“, so der Präsident der Umweltverbände. Es sei daher umso wichtiger, noch sauberer zu trennen und der Wirtschaft sortenreines Material zuzuführen, pflichtet ihm sein Vizepräsident Roman Stachelberger bei.