Diebe stahlen kistenweise Bücher aus parkendem Lkw

Der Lenker des Sattelzuges war mit einer ganzen Wagenladung Bücher durch Tirol unterwegs. Auf dem Parkplatz an der A12 in Angath (Tiroler Bezirk Kufstein) legte er eine Pause ein. In der Nacht, während der Fahrer im Führerhaus schlief, schlugen dann die unbekannten Täter zu. Dabei dürften sie leichtes Spiel gehabt haben, denn der Sattelanhänger war laut Polizei nicht versperrt.