Leichenfund war ein Schock für junge Feuerwehrler

Es sah ganz nach einem Routineeinsatz aus, als die Feuerwehr in Kremsmünster in der Nacht auf Freitag kurz vor Mitternacht verständigt wurde. Aus dem Verteilerkasten in einem Wohnhaus war Rauch ausgetreten. „Weil es so harmlos wirkte, wurden auch sehr viele junge Feuerwehrleute zu dem Einsatz alarmiert. Sie sollten Erfahrung sammeln“, erzählt der Bürgermeister der Marktgemeinde, Gerhard Obernberger im Gespräch mit der „Krone“.