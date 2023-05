Sobotka: Europa ohne Westbalkan „unvollständig“

Sobotka: „Europa ist ohne Westbalkan unvollständig“

Österreich kooperiert mit allen drei Ländern auf parlamentarischer Ebene. Dafür seien der Kosovo, Montenegro und Serbien sehr dankbar, sagte Sobotka. In der Politik sei die Stimmung in den letzten Jahren deutlich pro-europäischer geworden. Es brauche aber noch mehr Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung. „Europa ist ohne den Westbalkan unvollständig, nur gemeinsam können wir uns gegen China und die USA behaupten“, so Sobotka.