Pristina und Belgrad: Sobotka auf heiklem Terrain

Sobotka glaubt an Lösung durch Dialog

Die serbischstämmige Bevölkerung hatte die Wahlen dort boykottiert. Sobotka glaubt an eine Lösung durch Dialog. „Man braucht aber Geduld. Manches wird nicht in dieser Geschwindigkeit passieren, in der sich das die Menschen wünschen“, erklärte Sobotka. Und er kündigte an, dass er bei seinem Besuch in Belgrad am Mittwoch die Kritik aus dem Kosovo weitertragen wird.