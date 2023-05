OÖ: Vierjähriger vor dem Absturz gerettet

Schock beim sonntäglichen Familienausflug in Hallstatt in Oberösterreich: Der vierjährige Michael kletterte in einem unbeaufsichtigten Moment eine Lawinenverbauung hinunter und hing an einem Felsblock fest. Die Bergrettung musste ausrücken, um ihren bisher jüngsten Patienten aus der lebensgefährlichen Lage zu bergen.