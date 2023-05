Neue Umfragen: ÖVP-Wähler für Koalition mit FPÖ

ÖVP-Wähler: 61 Prozent Zustimmung für Kickl-Koalition

Was die Mehrheit der Österreicher will, ist für eine Kickl-Koalition allerdings nicht wirklich entscheidend. Was ÖVP-Wähler wollen, dagegen schon: „Auch wenn sich eine klare Mehrheit gegen eine Blau-Türkise Koalition ausspricht, kommt es für die ÖVP nur auf die eigene Wählerschaft an - und diese sieht das mit 61 Prozent Zustimmung alles andere als kritisch“, analysierte Hajek das Ergebnis am Sonntag.