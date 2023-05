Hype um Karl den Dritten

Nun wurde also Charles Windsor, Spross eines ursprünglich deutschen Adelsgeschlechts, zum König des United Kingdom gekrönt. Bei Päpsten und bei Monarchen haben bekanntermaßen die Namen so etwas wie eine symbolische Bedeutung. Dem neuen englischen König wurde der Name Charles, also Karl, in die Wiege gelegt. Er ist der Dritte dieses Namens auf dem englischen Thron.