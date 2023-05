Wir brauchen Zucker im Blut, aber nicht zu viel!

Die Konzentration der Glukose wird in einem komplizierten Regelkreis gesteuert, bei der Leber, Darm und Bauchspeicheldrüse beteiligt sind. Zeigt sich dieser in seiner Funktion auf Dauer beeinträchtigt, deutet das auf Diabetes hin. Bei dieser Krankheit sind die Zuckerwerte stetig zu hoch. Es gibt zwei Arten von Diabetes, Typ 1 und Typ 2, die beide durch einen unkontrollierten Blutzuckerspiegel gekennzeichnet sind. Bei ersterem produziert der Körper kein Insulin mehr. Typ-2-Diabetiker haben das Hormon zwar noch zur Verfügung, jedoch nicht in der erforderlichen Menge bzw. ist es in seiner Wirkung gestört.