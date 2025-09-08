Vorteilswelt
Bis zu 45 Prozent

So verfällt der Preis von Handys in kurzer Zeit

Wirtschaft
08.09.2025 16:37
Je nach Hersteller sinken die Preise unterschiedlich rasch.
Je nach Hersteller sinken die Preise unterschiedlich rasch.(Bild: Drobot Dean - stock.adobe.com)

Wer sich mit dem Kauf eines Smartphones nach dem Verkaufsstart Zeit lässt, kann gutes Geld sparen. Das zeigt eine Analyse der Vergleichsplattform geizhals.at. In wenigen Monaten gibt der Preis von Smartphones um bis zu 45 Prozent nach.

Am Handymarkt jagt ein Modell das nächste: Bereits kurze Zeit nach dem Verkaufsstart verlieren die Smartphones an Wert, weil neue Modelle mit besseren Funktionen nachkommen und die Nachfrage an den alten sinkt. Geizhals hat nun Smartphones der Marken Apple, Samsung und Google zwischen dem Verkaufsstart in den Jahren 2024/2025 und dem Stichtag 1.9.2025 verglichen.

Die Analyse zeigt: Schon wenige Monate nach dem Verkaufsstart bricht der Preis, teilweise deutlich, ein!

45 Prozent Reduktion in vier Monaten
Beim Anbieter Samsung (Modelle Galaxy S25, S25 Edge und S25 Ultra) lohnt sich die Geduld besonders: Das Modell Galaxy S25 Edge zeigt einen Rekordverlust von 45 Prozent. Dabei sank der Preis innerhalb von vier Monaten nach Verkaufsstart von 1238 auf 680 Euro.

Beim Hersteller Google ist die Situation ähnlich (Modelle Google Pixel 9 und Pixel 9 Pro). Hier sank der Preis des Google Pixel 9 um fast 40 Prozent, ein Nachlass um 347 Euro.

Der Wertverlust der iPhones beim Anbieter Apple fällt mit weniger als 15 Prozent relativ gering aus (Modelle iPhone 16e, 16 und 16 Pro). Am meisten Wert verlor hier das iPhone 16 mit einem Minus von 185 Euro.

Sobald das Nachfolgemodell am Markt ist, sinkt der Wert des alten Modells darüber hinaus noch mehr.

Apple könnte bald neues Modell auf den Markt bringen
Wer neue Technologien ausprobieren möchte, kann mit einer Wartezeit auch Geld sparen. Bei Markteinführung neuer technischer Features oder Formkonzepte zeigt sich nach dem Verkaufsstart ein sehr deutlicher Preisunterschied – das demonstriert Samsung mit dem ultradünnen, gebogenen Modell Galaxy S25 Edge.

Gerüchten zufolge steht Apple mit dem iPhone 17 Air mit einer ähnlichen Technologie in den Startlöchern. Das könnte preislich einen ähnlichen Abfall zur Folge haben.

