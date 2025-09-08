So verfällt der Preis von Handys in kurzer Zeit

Am Handymarkt jagt ein Modell das nächste: Bereits kurze Zeit nach dem Verkaufsstart verlieren die Smartphones an Wert, weil neue Modelle mit besseren Funktionen nachkommen und die Nachfrage an den alten sinkt. Geizhals hat nun Smartphones der Marken Apple, Samsung und Google zwischen dem Verkaufsstart in den Jahren 2024/2025 und dem Stichtag 1.9.2025 verglichen.