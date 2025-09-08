Seniorenrat will volle Inflationsabgeltung

Warten auf Beamten-Verhandlungen

Neben den Pensionen wartet im Herbst auch die Gehaltsrunde für die Beamten. Ein Gesetz aus dem Vorjahr garantiert ihnen für 2026 Inflation plus 0,3 Prozent – was ein Plus von über drei Prozent bedeuten würde. Die Regierung hofft, dass die Gewerkschaften in den Sozialpartner-Gesprächen noch zu Zugeständnissen bereit sind. Eine Einladung dazu könnte noch diese Woche erfolgen.