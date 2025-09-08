Vorteilswelt
Ten-Hag-Nachfolger

Er ist Bayer Leverkusens neuer Trainer-Favorit

Deutsche Bundesliga
08.09.2025 11:59
Kasper Hjulmand
Kasper Hjulmand

Die Trainersuche bei Vizemeister Bayer Leverkusen scheint ein Ende zu haben: Nach übereinstimmenden Medienberichten ist Kasper Hjulmand der Favorit auf die Nachfolge des früh entlassenen Erik ten Hag.

Wie die „Bild“ und „Sky“ berichtet, traf sich der 53-jährige Däne am Samstag in Düsseldorf mit Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes für erste Gespräche und Verhandlungen.

Perfekt ist der Deal aber noch nicht. Es gebe noch „Details zu klären“. Hjulmand hat nach seinem Rücktritt als dänischer Nationalcoach im Sommer 2024 zwar keinen Verein, besitzt aber weiterhin einen Beratervertrag beim dänischen Verband. Dieser müsste im Falle einer Einigung mit Bayer aufgelöst werden.

Erfahrung als National- und Klubcoach
Hjulmand betreute die dänische Auswahl bei der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2021 und 2024. Im Vorjahr scheiterte er im EM-Achtelfinale von Dortmund am DFB-Team. Auf Klubebene trainierte er zuvor den FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 dänischer Meister wurde, sowie den FSV Mainz 05 (2014/15). Er kennt somit die deutsche Liga. Sein letztes Vereinsengagement endete 2019.

Leverkusen hatte sich nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen von ten Hag getrennt, der erst im Sommer Meistertrainer Xabi Alonso beerbt hatte. Zuletzt wurden auch Marco Rose, Edin Terzic, Ange Postecoglou oder sogar Raúl als mögliche Nachfolger gehandelt. Bislang leiten ten Hags Ex-Assistenten das Training.

Am Freitag (20.30 Uhr) trifft Bayer nach der Länderspielpause auf Eintracht Frankfurt.

