Er ist Bayer Leverkusens neuer Trainer-Favorit

Erfahrung als National- und Klubcoach

Hjulmand betreute die dänische Auswahl bei der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2021 und 2024. Im Vorjahr scheiterte er im EM-Achtelfinale von Dortmund am DFB-Team. Auf Klubebene trainierte er zuvor den FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 dänischer Meister wurde, sowie den FSV Mainz 05 (2014/15). Er kennt somit die deutsche Liga. Sein letztes Vereinsengagement endete 2019.