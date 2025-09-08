Jolie bricht bei Filmfestival in Tränen aus

„Jeder einzelne Mensch hier wurde schon von Trauer berührt, jeder hat schon jemanden verloren. Viele von Ihnen hatten diesen Moment im Krankenhaus. Man fragt sich: Definiert das einen oder wie lebt man damit weiter? Was ich wirklich liebe, ist, dass es oft Filme über Krebs gibt, die sich nur um die Krankheit drehen, sodass das Leben durch die Krankheit definiert wird, statt die Frage zu stellen: Wer lebt dieses Leben? Wer ist Maxine? Maxine ist dadurch nicht nur das. Sie ist Mutter, sie ist Künstlerin, sie ist eine sexuelle Frau – all diese Dinge fand ich sehr wichtig zu zeigen. Und weiterzuleben, solange wir hier sind. Versuchen, so viel wie möglich zu leben.“