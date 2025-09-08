Hohe US-Zölle bremsen Exportmacht China aus

Das Defizit hat Trump damit bereits gedrückt. Denn die chinesischen Güterexporte sind von früher über 40 Milliarden Euro schon auf 20 Milliarden Euro geschrumpft, während der Einbruch in den USA geringer war, das Defizit liegt derzeit bei rund 10 Milliarden. Am Ende schadet der Handelskrieg beiden Seiten. „Handelsdefizite sind per se nichts Schlechtes“, so Reiter. Trump sieht das allerdings so. Es ist ein gefährliches Spiel: Trump würgt Handelsströme mit hohen Barrieren ab und nicht, indem die USA selbst mehr exportieren. „Wenn ich Handelsströme zerstöre, habe ich natürlich auch irgendwann das Defizit besiegt“, so Reiter.