Alcaraz an der Spitze ++ Verstappens Lebenszeichen

Carlos Alcaraz löst Jannik Sinner an der Spitze des Rankings ab, Max Verstappen siegt mit einem Streckenrekord in Monza und der erste Spieltag in der HLA Meisterliga bringt knappe Ergebnisse – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 8. September.