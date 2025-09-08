Frau stach aus Angst vor Partner auf Kinder ein

„Plötzlich realisiert, dass es meine Tochter ist“

„Ich wollte mich gegen meinen Lebensgefährten wehren, doch dann habe ich realisiert, dass es meine Tochter ist“, sagt die Frau, die seit der Depotmedikation, die sie in der Justizanstalt verabreicht bekam, ihre Erkrankung gut im Griff hat. Der ebenfalls erwachsene Sohn kam seiner Schwester zur Hilfe. Dabei wurde auch er von der Mutter gestochen. In Panik lief die Frau in den ersten Stock des gediegenen Wohnhauses und versuchte, durch das Fenster zu fliehen. Es klickten die Handschellen.