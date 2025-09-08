Gall träumt vom Vuelta-Podium: „Wäre Wahnsinn!“

Zwei Monate danach hält er in Spanien wieder mit den ganz Großen mit, nur Topfavorit Jonas Vingegaard und Joao Almeida sind außer Reichweite. Der viertplatzierte Ex-Giro-Sieger Jai Hindley liegt hingegen nur 20 Sekunden vor ihm, und auch auf den bei großen Rundfahrten noch nie perfekt durchgekommenen Thomas Pidcock sind es nur 52. „Die Abstände sind nicht zu groß, aber Jai schaut sehr stark aus und Pidcock hat auch nicht wirklich Schwächen gezeigt“, sagte Gall und umschrieb seine Gefühlslage so: „Es entspannt mich zu wissen, dass ich nach hinten Luft habe, nach vorne ist es auf jeden Fall ein Ansporn.“