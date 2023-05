Kate und William fuhren mit der U-Bahn ins Pub

Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen der Krönung von König Charles. Gefeiert wird dann nicht nur bei der Royal Family, sondern auch in den Pubs in ganz Großbritannien. Prinz William und Prinzessin Kate stießen am Donnerstag schon mal auf den König an und fuhren in ein Pub nach Soho - mit der U-Bahn!