Zu teuer? Wechsel von ÖFB-Kicker offenbar geplatzt

Zukunft unklar

Somit ist die Zukunft von Posch weiter unklar. Der Abwehrmann war in Deutschland bereits für die TSG Hoffenheim in der Bundesliga im Einsatz. Außerdem spielte er das vergangene halbe Jahr für Atalanta Bergamo in Italien. Trotz des geplatzten HSV-Wechsels kann sich der ÖFB-Kicker weiterhin einen Abschied aus Bologna vorstellen.