So kann Ihr Italien-Urlaub richtig teuer werden!

Auch in Kulturstädten muss man sich an gewisse Regeln halten. In Rom ist das Essen auf den Stufen von Kirchen oder der Spanischen Treppe, einem Wahrzeichen der Ewigen Stadt, verboten. Dasselbe gilt für das Springen in Brunnen, das Tragen freizügiger Kleidung in Kirchen oder das Anketten von „Liebesschlössern“ an Eisengittern. An den Trinkwasserbrunnen kann man zwar Flaschen auffüllen, das Waschen von Füßen oder Kleidung ist jedoch untersagt.