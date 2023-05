Wenn eine einzige Stimme alles entscheiden kann

In US-Serien müssen Geschworene so lange beraten, bis sie einstimmig zu einem Urteil kommen. In Österreich reicht mitunter eine einzige Stimme aus, um über Schuld oder Unschuld eines Angeklagten zu entscheiden. Bei einem Cold-Case-Mord in Kärnten zweifelten drei von acht Laienrichtern an der Täterschaft, nachdem plötzlich die Mafia ins Spiel gekommen war. Wie kann das sein?