Linzer Stadtpolitik läuft gegen Asylquartier Sturm

„Sofortiger Stopp der Asylunterbringungen beim Linzer Bahnhof“, fordert Bürgermeister Klaus Luger ohne Einschränkung: „Ich appelliere nochmals an den Innenminister, diesen Plan fallen zu lassen!" Das argumentiert der SPÖ-Stadtchef so: „Die Politik von Innenminister Gerhard Karner stößt bei mir auf Unverständnis. Die Tatsache, dass der Wegfall von 500 Betreuungsplätzen in Wien die Stadt Linz nun mit der Besiedelung des ehemaligen IBIS Hotel ausbaden muss, ist gegenüber den Linzerinnen und Linzern respektlos“, betont das Linzer Stadtoberhaupt. Luger fordert den sofortigen Besiedelungsstopp des Großquartiers beim Linzer Bahnhof.